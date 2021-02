(ANSA) – MILANO, 25 FEB – Penultima seduta di settimana

finita in lieve calo a Milano (-0,15%), in linea con le altre

principali Borse europee e con l’andamento di Wall Street,

mentre il Covid 19 impegna nella corsa ai vaccini e con la

diffusione di nuove varianti del virus stesso. Sullo sfondo dati

macro buoni per l’Eurozona quanto a fiducia economica in rialzo,

con quella al consumo

in crescita in Italia, ma non in Francia ein Germania. Sale intanto lo spread Btp-Bund a chiudere a 103punti, sui livelli di inizio mese, insieme al rendimento deldecennale, allo 0,79%, così come crescono anche all’estero, inprospettiva di un incremento dell’inflazione, comq spieganodegli analisti.A Piazza Affari ha chiuso in solitaria la sua corsa Tenaris(+13,7%) con i conti sopra le attese, e al contrario Saipem(-9,2%), sempre coi conti, mentre ha guadagnato Eni (+1%), conil greggio in rialzo a sera (wti +0,4%) a 63,5 dollari albarile. Sprint sul finale di Diasorin (+3,7%), con ipotesi distampa sull’acquisizione della texana Luminex, che produce kitper test Covid, bene Generali (+1,7%) il giorno successivoall’annuncio del piano di investimenti per la ripresa delleeconomie europee. Guadagni per Poste (+0,6%). In ordine sparsole banche, con positive Intesa (+1,1%) e Banco Bpm (+0,2%) enegative Unicredit (-0,1%), Fineco (-1,1%), Mps (-1,2%) e Bper(-1,5%).Debole tra le auto Stellantis (-0,1%) e tra i componentiPirelli (-0,7%). Male Tim (-1,8%), dopo i conti e il piano neigiorni precedenti, Leonardo (-1,9%), mentre il Cda valuta laquotazione di Drs negli Usa, e Atlantia (-1,7%) il giorno dopol’offerta vincolante da Cdp. Giù Cnh (-2,4%) e Mediobanca(-2,1%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

