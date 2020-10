(ANSA) – MILANO, 19 OTT – In lieve rialzo Piazza Affari

(+0,1%), col resto d’Europa in ordine sparso, sulle tensioni per

i contagi da Covid 19, che pesano sullo spread, in salita a 133,

ma non sull’oro (-0,3%) a 1.908 dollari l’oncia, mentre negli

Usa la fiducia per un accordo su misure di sostegno economico si

bilancia con i timori per il coronavirus e il clima da campagna

elettorale delle presidenziali, portando in rosso gli indici.

A Milano vola Atlantia (+3,2%) e vanno bene i petroliferi, da

Tenaris (+2,8%) a Saipem (+2,4%) e Eni (+0,9%), col greggio in

crescita (wti + 0,5%) a 41,07 dollari al barile. Bene le banche,

da Unicredit (+1%) a Intesa (+0,9%), non Mps (-0,7%), Banco Bpm

(-2%) e Bper (-1,7%) nell’ultimo giorno utile per negoziare i

diritti dell’aumento di capitale. Male Prysmian (-2,7%), pesante

Nexi (-1,7%). Poco mossa Mediobanca (-0,4%) nel record date,

ultimo giorno per acquistare azioni che votino nell’assemblea

del 28 ottobre. Debole Enel (-0,5%) e bene Tim (+1%) nell’attesa

che la prima venda prima di fine anno la quota di Open Fiber.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram