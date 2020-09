(ANSA) – MILANO, 23 SET – Debole Piazza Affari (+0,18%) a

metà settimana, come il resto d’Europa, sotto l’influenza

negativa di Wall Street, con l’ombra dei nuovi contagi da

coronavirus e le tensioni Usa-Cina. Scende l’oro (a sera -1,4%)

a 1.865 dollari l’oncia col rafforzamento del dollaro. A Milano

hanno patito le banche, nonostante lo spread in calo a 135. La

peggio a Banco Bpm (-3,7%), Unicredit (-3,1%) e Bper (-2,9%),

meglio Intesa (-1,8%) e Fineco (-1,3%), nonostante lo spread

chiuso in discesa a 135 punti. Su Mps (+1,1%) al centro del

risiko. Male i petroliferi, da Saipem (-2,7%) a Eni (-1,8%) e

Tenaris (-0,8%), pur col greggio in risalita (wti +0,7%) a 40

dollari al barile. Nell’industria giù Leonardo (-2,7%) e Buzzi

(-2,3%).

In cima al listino principale Snam (+3,1%), vola Atlantia

(+3%) in vista del Cda su Aspi, brilla Ovs (+9,3%) dopo i conti,

perde la Juve (-3,4%) in giornate in cui il mercato si fa teso.

Bene Fca (+1,6%) con l’annunciato stop agli ammortizzatori a

Torino con l’elettrico, tiene Tim (+0,3%) mentre prosegue sulla

rete unica. (ANSA).



Fonte Ansa.it

