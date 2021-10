(ANSA) – MILANO, 01 OTT – L’ultima seduta di settimana, la

prima per il mese di ottobre, non ha visto brillare Piazza

Affari (-0,2%), così come hanno faticato le altre principali

Borse europee, che nel bilancio degli analisti hanno passato un

settembre poco redditizio. Neanche il guizzo dato a Wall Street

dalla notizia della richiesta di autorizzazione da parte di

Merck per una pillola contro il Covid è bastata, secondo gli

analisti, a risollevare gli investitori dai timori di una

stretta della Fed, così il bene rifugio, l’oro, è stato

testimone (+1,7% a sera) a 1.753 dollari l’oncia, in una

giornata in cui anche le materie prime hanno spinto verso

l’alto, a partire dal gas.

Milano, alla vigilia di un fine settimana con le

amministrative in calendario in una serie di grandi centri del

Paese, e mentre l’indice Pmi manifatturiero di settembre è

risultato in calo, come nel resto d’Europa, ha visto soffrire

soprattutto industria e banche. In fondo al listino principale

Diasorin (-3,4%) tra i farmaceutici e non è andata molto meglio

a Recordati (-1,8%). Forte calo per Cnh (-3,1%) con voci di

stampa sul destino della divisione off highway col possibile

ritorno in campo di Faw e Hyundai. Male per le auto Stellantis

(-1,5%), che poi a sera ha visto i dati delle immatricolazioni

di settembre giù del 41,6%. In rosso tra i semiconduttori Stm

(-1,2%) e tra le altre industrie Amplifon (-1%) e Buzzi (-0,9%).

Fra le banche, con lo spread sceso a 103,6 punti, perdite a

iniziare da Fineco (-1,7%), Banco Bpm (-0,4%) Unicredit (-0,2%)

e Intesa (-0,1%). In controtendenza Mps (+1,2%) e Bper (+2,4%).

Bene nel lusso Moncler (+2,2%). Nell’energia guadagni per Terna

(+1,7%) e Enel (+1,1%). Fra i petroliferi, col greggio in lieve

rialzo a sera (wti +0,1%) a 75,15 dollari, male Eni (-0,5%) e

nell’impiantistica Tenaris (-0,1%), mentre ha guadagnato Saipem

(+0,9%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione, tonfo di Eprice

(-12,4%), sprint di Sabaf (+12,4%) e di Salcef (+8%), compiuto

un aumento di capitale. (ANSA).



Fonte Ansa.it