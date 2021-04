(ANSA) – MILANO, 19 APR – Seduta debole per Piazza Affari

(-0,2%) nell’inizio di settimana, in un contesto europeo

contrastato, dove la la pandemia da Covid 19 resta protagonista,

con la corsa ai vaccini in primo piano. A Milano hanno pesato

una serie di titoli allo stacco cedola, tra cui Cnh (-4,5%), il

giorno dopo lo stop ai colloqui con la cinese Faw per la

cessione di Iveco. Vero e proprio rally d’altra parte per la

Juventus (+17,8%) a 0,9 euro con la notizia della creazione di

una Superlega nel calcio. Bene le banche, a partire da Bper

(+3,1%), Unicredit (+1,2%) e Intesa (+0,6%), con lo spread che

ha chiuso in lieve rialzo a 102,4 punti e il rendimento del

decennale italiano allo 0,78%, mentre nel primo giorno di

sottoscrizioni il Btp Futura ha raccolto 2,28 miliardi di euro

con un totale di 50.300 contratti.

Nell’industria male Prysmian (-3,3%) dopo un incontro con

analisti, bene Leonardo (+2,3%), pesante tra i semiconduttori

Stm (-2,3%). In rosso le auto, da Stellantis (-1%) a Ferrari

(-0,9%), con Exor in sofferenza (-1,4%). In ribasso Pirelli

(-1%) e Tim (-0,7%). Tra i petroliferi, col greggio in rialzo

(+0,4%) a 63,3 dollari al barile, perde Eni (-0,2%), mentre

hanno guadagnato Tenaris e Saipem (+0,7% entrambi).

Fuori dal listino principale volano Borgosesia (+11,1%) e Ovs

(+10,6%) mentre annuncia l’apertura di temporari store in

località balneari e sale molto anche Fiera Milano (+9%) con le

notizie delle riaperture in vista. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram