(ANSA) – MILANO, 12 FEB – Si conferma in calo Piazza Affari

nella prima mezz’ora di scambi (Ftse Mib -0,44%), pur con lo

spread assestato a 89,7 punti, sotto la soglia dei 90, in attesa

che l’ex presidente della Bce Mario Draghi sciolga la riserva

per il nuovo esecutivo. A frenare il listino contribuiscono

Atlantia (-1,5%), Leonardo (-0,8%), Mediobanca (-0,6%), oggetto

di prese di beneficio, Prysmian (-0,59%)

ed Eni (-0,6%), frenatadal calo del greggio. In rialzo Unipol (+1,35%), dopo i conti,Stm (+0,95%), insieme ai rivali europei e Buzzi (+0,62%). Presedi beneficio su Fincantieri (-0,22%), dopo il balzo delle ultimesedute. Attesi i conti di Interpump (-0,83%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

