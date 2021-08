(ANSA) – MILANO, 26 AGO – Piazza Affari approccia la boa di

metà giornata in calo di mezzo punto percentuale, con

Francoforte e Madrid (-0,6%) che fanno peggio di qualche

frazione. In ribasso dello 0,3% Londra, Parigi e Amsterdam.

I mercati attendono i segnali dai verbali della Bce, i dati

macroeconomici dagli Stati Uniti e soprattutto l’avvio del

meeting tra i banchieri centrali di Jackson Hole.

A Milano Cnh in calo di un punto percentuale e mezzo è il

gruppo più pesante nel paniere a elevata capitalizzazione,

mentre Unipol sale dell’1,1% e Azimut dell’1,9%. Tra i bancari,

generalmente calmi, Unicredit segna un ribasso dello 0,8%, con

Mps e Carige che oscillano attorno alla parità. (ANSA).



