(ANSA) – MILANO, 10 DIC – Piazza Affari termina in calo

(-0,25%) dopo aver oscillato col resto d’Europa sulla scia

dell’andamento contrastato prima dei futures poi dei listini

americani, dove hanno recuperato terreno i tecnologici del

Nasdaq in atesa di capire se i negoziati in corso per un nuovo

pacchetto di stimoli all’economia Usa otterranno il risultato

sperato. Le decisioni della Bce, che con la politica monetaria



