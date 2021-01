(ANSA) – MILANO, 21 GEN – Con le Borse europee fiacche dopo

gli interventi della Bce, Milano è stata di qualche frazione una

delle più pesanti della giornata: l’indice Ftse Mib ha concluso

in ribasso dello 0,98% a 22.428 punti, l’Ftse All share in calo

dello 0,92% a quota 24.408.

Londra ha infatti chiuso in ribasso dello 0,37%, con Parigi che

ha ceduto lo 0,67% finale

e Francoforte che ha registrato lalimatura dello 0,11%. Sullo stesso piano di Piazza Affari ancheMadrid, in ribasso finale dell’1%.A Milano il clima, già non ottimo per il ritorno di qualchetensione sui titoli di Stato, non è stato aiutato dalloscivolone di Autogrill, che ha annunciato a sorpresa un aumentodi capitale da 600 milioni, con il titolo che è sceso del 13,3%finale a 4,36 euro. Deboli anche Saipem, che ha ceduto il 4,8%finale, e Leonardo, in ribasso di quattro punti percentuali.Venite su Eni (-2,6%) e Unipol (-2,3%), con Stellantis, che hafrenato la sua corsa ed è scesa di due punti percentuali.Generalmente in linea con il listino le banche con lo spread aquota 118 punti, in rialzo oltre il punto percentuale Campari,Diasorin e Moncler. Fuori dal paniere principale di Piazzaaffari, forte Salvatore Ferragamo, salita del 6% dopo le ipotesidi cambi al vertice del gruppo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

