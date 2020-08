(ANSA) – MILANO, 17 AGO – Prima giornata di settimana fiacca

per Piazza Affari, che con Madrid è stata la Borsa europea più

debole nonostante l’allentamento della tensione sui titoli di

Stato dei due Paesi: l’indice Ftse Mib è sceso dello 0,39% a

19.950 punti, l’Ftse All share ha segnato un ribasso finale

dello 0,41% a quota 21.791.

In Piazza Affari, tra i titoli principali, debole nel finale

Leonardo che ha chiuso in ribasso del 2,4% a 5,84 euro. In linea

Banco Bpm (-2,4%) e Tim (-2,3%). In generale segni negativi per

il settore finanziario nonostante il leggero miglioramento dello

spread, con Mediobanca scesa dell’1,6%, Generali e Unicredit di

mezzo punto percentuale e Intesa dell’1,4%. Vendite anche su

Atlantia (-1,3% a 14 euro), fiacche Enel ed Eni, in rialzo di un

punto percentuale Exor, con la Ferrari in aumento dell’1,6% e

Recordati dell’1,8%. Balzo per Diasorin, salita del 4,2% finale

a 162 euro dopo l’acquisto di Principia Biopharma da parte di

Sanofi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram