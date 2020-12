(ANSA) – MILANO, 09 DIC – Milano termina in calo, col Ftse

Mib che abbandona la soglia 22.000 punti (-0,38% a 21.969

punti), seguendo nel finale della seduta il cambio di direzione

di Wall Street. Alla vigilia delle decisioni della Bce su un

ampliamento atteso del Pepp e migliori condizioni per Tltro, che

contribuiscono a restringere lo spread Btp Bund a 118,7 e a

mantenere il rendimento

Advertisements

del decennale ai minimi (0,58%), sullistino milanese pesa Stm: il gruppo di microprocessori fa untonfo dell’ 11,89% dopo aver rivisto le stime. Male Inwit(-2,42%) e Snam (-1,78%) mentre fa un nuovo passo avanti Moncler(+3,81%) per le prospettive legate all’acquisto, comunicatolunedì, di Stone Island. Gli investitori premiano anche ilsettore automobilistico dove mettono la marcia Ferrari (+2,81%),Fca (+2,76%) e Pirelli (+2,48%). Vivaci i bancari per lepossbili combinazioni del risiko: Bper guadagna il 2,48%,Unicredit, in vista del Cda, e Fineco entrambi l’1,38%, BancoBpm l’1,46%. Resta invece indietro Mps (-0,46%). Tra i piccolisi assesta Guala Closures (-0,12% a 8,25 euro) all’indomanidella nuova opa in arrivo da Investindustrial. In luce MaireTecnimont (+6,59%) per l’idrogeno negli Usa con Enel (-0,49%)(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram