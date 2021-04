(ANSA) – MILANO, 23 APR – Piazza Affari appare poco mossa

dopo un avvio debole, con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,2% a

24.350 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a

101,5 punti. Sugli scudi Tod’s +8,78%, dopo il rafforzamento di

Lvmh, salita al 10% del capitale, mentre scivola Moncler

(-6,36%) all’indomani dei conti, azzerando uno sprint che si è

protratto per due sedute consecutive. In ordine sparso i bancari

Unicredit (-0,45%), Intesa (-0,11%), Bper (-0,14%) e Banco Bpm

(+0,18%). Sale di poco anche il Creval (+0,16% a 12,26 euro),

che si mantiene al di sotto dei 12,5 euro riconosciuti da Credit

Agricole con l’Opa che si chiude oggi. Il rimbalzo del greggio

(Wti +0,85% a 61,95 dollari) non favorisce né Eni (-0,35%) né

Saipem (-0,76%). Contrastate Stellantis (-0,26%) e Cnh (+0,12%),

di nuovo in calo la Juventus (-1,06%) archiviata la vicenda

Superlega. Acquisti su Diasorin (+0,97%), Hera (+0,65%), Tim

(+0,46%) ed Enel (+0,45%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

