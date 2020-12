(ANSA) – MILANO, 02 DIC – Per la Borsa di Milano seduta tra

le meno convinte in Europa: l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo

dello 0,58% a 21.972 punti e l’Ftse con lo stesso ribasso a

quota 23.895, con Londra salita di oltre un punto percentuale,

Madrid dello 0,9%, Parigi piatta e Francoforte in calo dello

0,5%.

Piazza Affari è stata appesantita soprattutto dal settore



Advertisements