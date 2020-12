(ANSA) – MILANO, 08 DIC – Seduta fiacca per Piazza Affari

che, al pari delle altre Borse europee, sconta un po’ di prese

di beneficio e i timori degli investitori per la crescita dei

contagi di Covid-19, temperati, nella seconda parte della

seduta, dal sostanziale via libera della Fda americana al

vaccino della Pfizer, ritenuto sicuro ed efficace.

Il Ftse Mib ha terminato in calo dello

0,24% in un panoramadi chiusure variegate, ma sempre frazionali, degli altrilistini. In fondo al listino si sono accomodate Leonardo (-2,3%)e Inwit (-2%), seguite da Mps (-1,8%) e Unicredit (-1,4%), conla prima alle prese con il piano sul capitale e la seconda allaricerca di un sostituto per Jean Pierre Mustier. Fiacche ancheStm (-1,2%), Generali (-1%), Italgas (-0,9%) e A2A (-0,9%),seguite da Mediobanca (-0,8%) e Mediolanum (-0,7%).Hanno sostenuto l’indice Moncler (+2%), promossa da Bofa eIntermonte dopo l’acquisto di Stone Island, Recordati (+1,1%),Diasorin (+0,7%) e Bper (+0,7%). Fuori dal Ftse MIb balzo perGuala Closures, che chiude in rialzo del 18% a 8,26 euro, pocosopra gli 8,2 euro a cui il fondo Investindustrial dovràlanciare la sua opa. Molto bene anche Pininfarina (+17,2%) eBeghelli (+11,4%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

