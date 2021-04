(ANSA) – MILANO, 15 APR – Piazza Affari inverte la rotta dopo

l’avvio positivo degli scambi Usa. L’indice Ftse Mib lascia sul

campo lo 0,3%, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a

101,9 punti, mentre il greggio si conferma in ribasso (Wti -0,6%

a 62,77 dollari al barile). Pesano Tenaris (-3,31%) ed Eni

(-1,45%), mentre Cnh (-2%) sconta l’assenza di novità sul fronte

della trattativa con Faw per Iveco in attesa dell’assemblea

prevista oggi a borsa chiusa. In calo anche Nexi (-1,8%),

Unicredit (-0,87%), la cui assemblea ha rinnovato il Cda con il

presidente Pier Carlo Padoan e l’amministratore delegato Andrea

Orcel. Più cauta Intesa (-0,4%), in lieve rialzo Banco Bpm

(+0,13%) e Bper (+0,74%). Acquisti su Amplifon (+2,35%), Inwit

(+2,17%) e Ferrari (+1%), gira in calo Stellantis (-0,35%), poco

mossa Creval (-0,08%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

