(ANSA) – MILANO, 15 GIU – Gira in positivo (+0,4%) la Borsa di Milano a metà pomeriggio, meglio degli altri principali mercati europei e di Wall Street, che migliorano, ma restano in rosso. A Piazza Affari, con lo spread a 189, male Unicredit (-1%), mentre risalgono Intesa (+0,01%), Banco Bpm (+0,1%) e Ubi (+1,3% in asta di volatilità). Giù soprattutto Azimut (-2%), Tim (-1,9%), Campari (-1,8%) e i petroliferi come Tenaris (-1,7%) e Eni (-1,1%). Brillano invece Nexi (+2,5%), Ferragamo (+2,6%) e Diasorin (+2,1%). Bene Poste (+1,3%).

