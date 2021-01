(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Piazza Affari attenua il calo e

risale dai minimi di giornata nel finale, con l’indice Ftse Mib

che cede l’1,38% a 21.680 punti. In calo a 119 punti lo spread

tra Btp e Bund tedeschi, mentre si riduce il numero di titoli in

rosso nel primo giorno delle consultazioni in Quirinale per

risolvere la crisi di governo. Proseguono le vendite su



