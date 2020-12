(ANSA) – MILANO, 10 DIC – La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue

in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio

continente. A Piazza Affari si mette in mostra il comparto

dell’auto e le banche. Scivola Stm (-1,9%), dopo il tonfo della

vigilia a seguito del taglio delle sue previsioni sui ricavi. Lo

spread tra Btp e Bund resta stabile a 118 punti base, con il



