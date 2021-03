(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Piazza Affari si muove in cauto

rialzo dopo le prime contrattazioni, vincendo la debolezza che

imbriglia le altre Borse europee. Il Ftse Mib avanza dello 0,3%

sostenuto da Exor, Buzzi (+2,4% entrambe) e da Eni (+1,1%) che

incassa una promozione da underweight a overweight da parte di

Morgan Stanley. Bene anche Ferrari (+1,4%), Inwit (+1,2%) mentre

continua a salire Tim (+1,2%), in attesa di novità sulla rete

unica, e Cnh (+1%) su cui resta l’interesse della cinese Faw per

Iveco. Deboli i bancari con Unicredit (-0,6%), con la

remunerazione del nuovo ceo Andrea Orcel nel mnirino dei proxy

advisor, Bper (-0,6%), Mediolanum (-0,6%) e Banco Bpm (-0,4%).

Debole anche Moncler (-0,5%)mentre fuori dal Ftse Mib crolla

Saras (-5,5%) dopo i conti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

