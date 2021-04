(ANSA) – MILANO, 14 APR – Ha girato in rosso Piazza Affari

(-0,5%) nel primo pomeriggio, mentre il governo sarebbe pronto a

un nuovo scostamento di bilancio da approvare insieme al

Documento di economia e finanza, in un Consiglio dei ministri

che potrebbe essere convocato già domani. Prosegue intanto la

lotta al Covid 19, in tutti i Paesi, con un continuo

aggiornamento sulle politiche vaccinali.

A Milano non sono in forma le banche, a iniziare da Unicredit

(-1,9%), Banco Bpm (-1,4%), Bper (-1,3%) e Intesa (-0,2%),

eccezioni Mps (+2,9%) e Fineco (+1,1%), con lo spread a 103,6

punti, dopo un massimo di 104,9 toccato poco dopo l’apertura e

un minimo di 102,7 punti intorno alle 10.30. Il rendimento del

decennale italiano è allo 0,74%.

Male Enel (-1,9%) e tra le utility patiscono in particolare

Hera (-1,3%) e Snam (-1,1%). Nell’industria in ribasso Interpump

(-1,4%). Giù Poste (-1,2%), tra le auto soprattutto Stellantis

(-0,9%), in calo Atlantia (-0,8%) con il dossier Autostrade

aperto.

Tra i petroliferi in positivo Tenaris (-1,6%), piatta Eni

(+0,06%) e negativa Saipem (-0,4%), mentre il greggio sale (wti

+1,4%) a 61 dollari al barile. Nell’industria bene Prysmian

(+1,3%) e Leonardo (+0,3%), Amplifon (+1,2%) e tra i

semiconduttori Stm (+0,7%). (ANSA).



