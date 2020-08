(ANSA) – MILANO, 17 AGO – Brusco cambio di rotta per Piazza

Affari. Dopo un avvio in rialzo arrivano gli ordini in vendita,

a pioggia su tutto il listino ma le più colpite sono Tim (-2%),

Banco Bpm (-1,9%) e Generali (-1,5%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

