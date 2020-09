(ANSA) – MILANO, 24 SET – Piazza Affari è stata la borsa meno

colpita d’Europa (Ftse Mib -0,12%) insieme a Madrid (-0,16%)

grazie alle ipotesi di aggregazioni tra banche, che hanno messo

le ali ai piedi dei titoli coinvolti. In aumento gli scambi, per

1,77 miliardi di euro di controvalore, mentre lo spread tra Btp

e Bund tedeschi ha chiuso in rialzo a 139,5 punti.

La febbre del risiko ha spinto Banco Bpm (+5,8%) contesa,

secondo le ricostruzioni, tra Unicredit (+2,28%) e Credit

Agricole (-1,83% a Parigi). Quanto ai francesi, potrebbero

muovere, in alternativa, anche su Creval (+11,61%), di cui sono

già soci al 5%, fiacca invece Mps (-0,44%), per cui il Tesoro

sta cercando un acquirente a cui cedere la propria quota del

68%,mentre ha corso Bper (+5,31%).

L’incertezza generale, dovuta all’avanzare della nuova ondata

di pandemia ha tenuto sulle spinbe le quotazioni del greggio,

che si è mantenuto sotto la soglia dei 40 dollari al barile

(Wti). Ne hanno risentito Saipem (-4,41%),, maglia nera,

preceduta da Tenaris (-2,04%) ed EWni (-1,67%). Segno meno anche

per Pirelli (-1,94%), Nexi (-1,83%), Azimut (-1,62%) ed Enel

(-1,21%). L’onda lunga dell’inchiesta sul test anti-Covid

all’ospedale San Matteo di Pavia ha frenato Diasorin (-0,95%).

Segno meno anche per Generali (-0,81%), Cnh (-0,74%), Prysmian

(-0,57%) ed Exor (-0,41%), poco mossa invece Fca (-0,17%). Fuori

dal paniere dei titoli principali ha corso Atlantia (+1,58%) , il cui Cda ha avviato il processo di dismissione di Aspi.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

