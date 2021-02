(ANSA) – MILANO, 03 FEB – Milano continua a essere maglia

rosa in Europa mentre Wall Street si muove intorno alla parità e

il Nasdaq è ben intonato. Pur avendo limato i guadagni l’indice

Ftse Mib segna un rialzo superiore al 2% (+2,1%) grazie

all’effetto Draghi mentre il resto dei listini del Vecchio

Continente ha cominciato a tirare il freno. Francoforte guadagna

lo 0,41%, Parigi lo 0,12%

e Londra indietreggia (-0,13%).A Piazza Affari con lo spread a 104 punti base spiccano semprePoste (+6,64%) e Mediolanum (+5,3%) seguite da A2a (+4,83) eAtlantia (+4,74%). In coda al paniere principale c’è inveceFerrari (-2,86%), già debole ieri alla luce, ancor più deirisultati, della scarsa visibilità sulla guidance in un momentonon favorevole per il comparto auto. Vendite anche su Diasorin(-1,1%) e Tenaris (-0,78%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

