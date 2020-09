(ANSA) – MILANO, 01 SET – Seduta in calo (-0,2%) per la Borsa

di Milano. In perdita Tim (-2%), il giorno dopo avere annunciato

gli accordi per lavorare alla rete unica e quello per separare

la rete secondaria, che ha spinto Tiscali (+61,2%). Male

Mediaset (-1,8%) con il Tribunale di Amsterdam che ha accolto il

ricorso di Vivendi (+0,2% a Parigi). Bene Atlantia (+1%) col

proseguire delle trattative col governo. Giornata negativa, pur

con lo spread sceso a 145,3 punti, per le banche, da Bper

(-2,6%) a Unicredit (-1,2%), Banco Bpm (-0,3%) e Intesa (-0,1%),

con eccezioni Fineco (+0,8%) e Mps (+0,1%). Lo stesso per i

petroliferi, nonostante il greggio in risalita (wti +1,3%) a

43,1 dollari al barile, da Tenaris (-1,9%), a Saipem (-1,7%) e

Eni (-0,3%). In perdita Fca (-1,1%), dopo i dati sulle vendite

del comparto.

In cima al listino principale Banca Mediolanum (+3,1%) e

Banca Generali (+3,2%), con Campari (+2,2%) e Nexi (+1,8%). Su

Mondadori (+6%) con valutazioni positive di analisti, e Stm

(+1,4%) come il settore. Guadagni per Poste (+0,5%) e Mediobanca

(+0,4%). (ANSA).



