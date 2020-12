(ANSA) – MILANO, 11 DIC – Seduta di fine settimana chiusa in

negativo per Piazza Affari, come per le altre principali Borse

europee, mentre si fa più plausibile una Brexit senza accordo e

prosegue la seconda ondata di Covid 19. A Milano non è cambiato

molto con Bankitalia che ha mitigato le stime di crollo del Pil

del 2020, ma ipotizzando una ripresa più lenta nel 2021.

Spreadin leggero rialzo a 119 punti e banche in difficoltà, da Bper(-3,3%), Banco Bpm e Fineco (-2%) a Intesa (-1,2%) e Unicredit(-0,9%). Tonfo di Tim (-3,9%), col downgrade di Moody’s alrating, e di Leonardo (-3,5%), annunciati 3 anni difficili per isiti del Sud. Pesanti le assicurazioni, con Unipol (-2,5%) eGenerali (-1,8%). Male Enel. Giù Fca (-1,3%) come il comparto inEuropa. In rosso i petroliferi, da Tenaris (-1,7%) a Eni (-1,4%)e Saipem (-1,2%), col greggio in calo a sera (wti -0,3%) a 46,6dollari al barile.Corsa per Moncler (+2,4%), sui massimi da 7 anni, qualchegiorno dopo l’acquisizione di Stone Island e il giornosuccessivo all’apertura del nuovo negozio a Parigi. Tenuta deifarmaceutici con Diasorin (+0,4%) e Recordati (+0,1%). BeneAmplifon (+1,7%) e Atlantia (+1,4%), ancora alle prese coldossier Autostrade. (ANSA).

Fonte Ansa.it

