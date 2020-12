(ANSA) – MILANO, 21 DIC – I primi scambi confermano

l’intonazione fortemente negativa delle Borse europee, che

guardano ai rischi di mutazione del Covid 19 e ai blocchi per la ‘variante inglese’: il listino peggiore è quello di Madrid che

cede il 2,6%, seguito da Parigi (-2,3%), con Milano e

Francoforte che in un clima molto nervoso ondeggiano su una

perdita di due punti percentuali.

Un

po’ meno violenta la corrente di vendite a Londra, in calodell’1,5% e che ha già pagato più pesantemente degli altrimercati la debolezza della sterlina sui rischi di una Brexitsenza accordo. Nel paniere a elevata capitalizzazione di PiazzaAffari comunque i cali maggiori sono di Leonardo, in ribasso del3,9%, con Saipem ed Eni in calo di tre punti e mezzo sulletensioni del prezzo del petrolio. Passaggio in asta divolatilità per Tim dopo ribassi superiori al 3% e un rientro incalo di circa due punti percentuali. Vendite anche nel settoredel credito, con Mediobanca in calo attorno ai tre punti, Intesadel 2,7% e Unicredit del 2,6%.Provano a tenere i farmaceutici, con Recordati che cede lo 0,6%e Diasorin che cresce di circa un punto percentuale. (ANSA).

Fonte Ansa.it

