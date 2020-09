(ANSA) – MILANO, 08 SET – Seduta difficile sui listini.

Milano non fa eccezione e guida i cali (-1,81%) in Europa che si

estendono anche a Wall Street alla ripresa degli scambi dopo il

lunedì di festività. Le nuove vendite sui tecnologici, che si

allentano solo in parte prima della chiusura delle Borse del

Vecchio Continente, e la debolezza del petrolio mentre si

rafforzano i Treasuries americani insieme al dollaro, danno uno

scossone a indici di per sè già volatili.

Piazza Affari segna il peggior ribasso a partire da Unicredit

(-3,72%), seguita da Tenaris (-3,44%) e Stm (-3,27%). Pochi

titoli vengono risparmiati: è il caso di Pirelli che fa un balzo

del 3,7% a 3,81 euro grazie al ‘buy’ di Citi che ha fissato un

prezzo obiettivo a 4,6 euro. Tiene Fca (-0,25%) e fa ancora

meglio Cnh (+1,23%), sulla scia dell’acquisto da parte di

General Motors di una quota in Nikola, produttore di camion

elettrici, mentre a New York Tesla è precipita.

Resta l’interesse su Mediaset (+0,44%) nel giorno del Cda

sulla semestrale col permanere delle domande, e delle scommesse,

sul futuro assetto del gruppo che dipende non poco dal socio

Vivendi. Debole intanto Tim (-2,25%) per quanto in Brasile Oi

abbia accettato l’offerta presentata insieme agli altri

operatori attivi nel paese, Telefonica e Claro. (ANSA).



