(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Piatta la Borsa di Milano (+0,04%)

a metà pomeriggio, in una giornata in cui i dati dell’inflazione

a marzo sono in aumento, anche se meno della media della zona

euro, e si registra uno stallo del cosiddetto carrello della

spesa, mentre alla Camera è al vaglio il Pnrr (Piano nazionale

di ripresa e resilienza), da presentare alla Commissione Ue

nell’abito del Next Generation Eu. In calo a 95,6 punti lo

spread, ma non ne beneficiano le banche: solo Fineco è in

positivo (+0,3%), mentre perdono Intesa (-0,6%), Unicredit

(-1%), Bper (-1,2%) e Banco Bpm (-2,2%).

In cima al listino principale l’industria, con Buzzi e

Prysmian (entrambi +2%), come Ferrari (+2%), seguiti da Stm

(+1,9%), in linea col comparto in Europa. Tra le auto in rialzo

Stellantis (+0,2%). Bene i petroliferi, a iniziare da Eni

(+0,8%), Saipem (+0,5%), mentre cede qualcosa Tenaris (-0,2%),

col greggio in rialzo (+0,5%) a 60,8 dollari al barile, alla

vigilia dell’Opec plus. In fondo al listino principale Pirelli

(-3,8% a 4,98 euro) nel giorno in cui ha presentato i conti 2020

e il nuovo piano, mentre il principale azionista, ChemChina, ha

avuto dal Consiglio di Stato in Cina il via libera al riassetto

annunciato oltre un anno fa. Qualche guadagno per Tim (+0,2%),

che ha rinnovato il Cda. Fuori dal listino principale guadagna

Elica (+0,7% a 3,38 euro) nel giorno in cui annuncia 400

esuberi. Corsa per il produttore di scaffalature Ross (+25,6%) e

rosso per Saras (-7%) il giorno dopo i conti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

