(ANSA) – MILANO, 02 NOV – Poco mossa Piazza Affari (-0,06%),

in una seduta in cui le altre principali Borse europee sono

andate in ordine sparso, alla vigilia della riunione della Fed e

mentre è in corso a Glasgow la Cop26, la Conferenza annuale

delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, e i mercati,

secondo gli analisti, guardano anche all’evoluzione dei contagi

da Covid 19 nel mondo. A Milano, dove l’indice Markit Pmi

manifatturiero ottobre è salito più delle attese ha guadagnato

l’industria. guardando ad esempio a Prysmian (+1,7%), Atlantia

(+1%) e Buzzi (+0,5%). Forte tra i semiconduttori Stm (+1,4%).

Bene i farmaceutici, come nel resto delle Borse europee, da

Recordati (+2%) a Diasorin (+0,2%). In forma alcune banche, come

Banco Bpm e Bper (+1,8% entrambi), Mps (+1,1%), con le audizioni

del Tesoro in Parlamento sulla situazione, Intesa (+0,6%),

Mediobanca (+0,3%), non Unicredit (-0,7%) e Fineco (-1,7%),

mentre lo spread ha chiuso a 123,7 punti, col rendimento del

decennale italiano all’1,07%. In ribasso anche la paytech Nexi

(-1,7%).

Male nel lusso Moncler (-1,5%), Tim (-1,2%), Amplifon

(-1,3%). Bene le auto, da Ferrari (+1,1%) coi conti a Stellantis

(+0,1%), che ha completato l’acquisizione First Investors. In

calo i petroliferi come nel resto d’Europa, da Eni (-1,6%)

all’impiantistica di Tenaris (-0,3%) e a Saipem (-0,3%), col

greggio rimasto in calo a sera (wti -0,3%) a 83,7 dollari al

barile e il brent a 84,5 dollari. (ANSA).



Fonte Ansa.it