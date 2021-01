(ANSA) – MILANO, 21 GEN – Mercati azionari del Vecchio

continente attorno alla parità dopo la boa di metà giornata, con

un marginale peggioramento dopo le decisioni della Bce:

Francoforte è di qualche frazione la migliore con una crescita

dello 0,3%, seguita da Madrid che si muove sul pareggio, Milano

in calo dello 0,05% con l’indice Ftse Mib e Parigi in negativo

dello 0,3%.

Gli operatori,

dopo l’insediamento del nuovo presidentestatunitense Biden, attendono soprattutto di verificare i tempipromessi per i nuovi piani di stimoli all’economia e allecampagne anti Covid 19, con i futures sull’avvio di Wall streetpoco sopra la parità.In questo quadro, a Francoforte Prosieben sale del 2,6% a 13,8euro dopo il riassetto nella partecipazione di controllo diMediaset (+1% a 2,16 euro) con Vivendi, non direttamentecoinvolta nella partita ma in colloqui da tempo con il Biscioneper trovare un accordo al loro lungo braccio di ferro, inaumento dello 0,7% a Parigi.Tra i titoli maggiori di Piazza Affari, Prysmian, Campari, Cnh,A2A e Diasorin mostrano rialzi ampiamente superiori al puntopercentuale, mentre al contrario registrano cali più ampidell’1% Unipol, Eni, Tenaris ed Hera. Scivola Leonardo, chescende del 2,7% faticando a tenere quota 6 euro. (ANSA).

Fonte Ansa.it

