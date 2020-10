(ANSA) – MILANO, OCT 22 – Pochi spunti in Piazza Affari, che

si è mossa in linea con gli altri listini europei, guardando

soprattutto alla diffusione dell’infezione Covid e alle sue

conseguenze sull’economia, oltre che al dibattito negli Usa sia

per le presidenziali sia per l’atteso lancio di provvedimenti di

sostegno al mondo produttivo. In questo contesto, l’indice Ftse

Mib ha chiuso in calo dello 0,05% a 19.076 punti, l’Ftse All

share in ribasso dello 0,15% a quota 20.853.

Tra i titoli principali della Borsa di Milano, il più pesante è

stato Tim, sceso del 2,6% a 0,32 euro nel giorno in cui il

Consiglio dell’Agcom ha dato un primo via libera a FiberCop e ha

disposto una consultazione pubblica per acquisire le valutazioni

del mercato.

Debole anche Bper, che ha ceduto il 2,5% dopo i recuperi

recenti, fiacche Unipol (-1,6%) e Mps, che ha ceduto l’1,5%. Eni

ha concluso la giornata piatta (+0,02%), forti invece Exor, Fca

e Pirelli, che hanno segnato un aumento finale superiore ai due

punti percentuali.

Nel paniere a minore capitalizzazione Saras ha corso del 9,8% a

0,49 euro dopo l’ingresso del nuovo socio Farringford –

Trafigura al 3% del capitale del gruppo petrolifero. (ANSA).



Fonte Ansa.it

