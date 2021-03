(ANSA) – MILANO, 04 MAR – Chiusa con scarsi guadagni la

penultima seduta di settimana a Piazza Affari (+0,2%. La crisi

da Covid 19 continua a preoccupare molti Paesi dal punto di

vista sanitario, tra corsa ai vaccini e lock-down più o meno

severi, e c’è il tentativo di rilancio dell’economia, che

impegna ovviamente anche il governo italiano, mentre nella

giornata si è registrato l’annuncio delle dimissioni

delsegretario del Pd, Nicola Zingaretti.A Milano, in linea col comparto, c’è stata una corsa deipetroliferi, da Tenaris (+3,5%) a Saipem (+3,4%) e Eni (+2,2%),col greggio in forte salita (wti +5,4% a sera) a 64,6 dollari albarile, con l’Opec plus che ha deciso di lasciare invariato iltaglio delle quote per aprile. Molto in forma Enel (+2,8%), Tim(+2,5%) e Campari (+2,4%). Bene i farmaceutici, da Recordati(+1,6%) a Diasorin (+1,4%), quest’ultima dopo notizie di stampache confermerebbero l’intenzione di vendere della texanaLuminex.Male le banche, a partire da Unicredit (-1,4%), Bper (-1%) emeno peggio Intesa (-0,5%), con lo spread che ha chiuso inrialzo poco sopra 105 punti. Bene invece Mediobanca (+0,6%) ilgiorno dopo l’ingresso con l’1% di Francesco GaetanoCaltagirone, cauta Generali (+0,2%). In ribasso Stellantis(-0,1%) tra le auto, peggio Ferrari (-2%), e Pirelli (-1,2%) trai componenti. Decise perdite per Stm (-3,5%) tra isemiconduttori, con un vero e proprio tonfo del comparto, malenel lusso Moncler (-2,2%) e Amplifon (-1,6%) il giornosuccessivo ai conti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

