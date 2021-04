(ANSA) – MILANO, 21 APR – Si conferma in rialzo Piazza Affari

dopo quasi un’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib (+0,6%) spinto da Exor (+1,41%) e Stellantis (+1,35%), mentre scivola la

Juventus (-9,8% a 0,78 euro) frenata dalla defezione delle

squadre inglesi dal progetto Superlega. Il calo del greggio (Wti

-0,43% a 62,4 dollari) in vista delle scorte settimanali Usa non

impedisce di salire a Tenaris (+1,5%), Eni (+1,05%) e Saipem

(+0,9%). Bene anche Pirelli e Leonardo (+1,2% entrambe),

seguite dai bancari Banco Bpm (+0,84%), Unicredit (+0,68%),

Bper (+0,62%) e Intesa (+0,49%), con lo spread in calo sotto i

102 punti dell’apertura. Sprint del Creval (+3,76%) dopo il

rilancio dell’offerta di Credit Agricole, ormai sopra il 52%,

che ha convinto i grandi soci ad aderire. Deboli Diasorin

(-1,12%), Buzzi (-0,76%), Amplifon (-0,45%) e Campari (-0,28%).

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram