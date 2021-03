(ANSA) – MILANO, 01 MAR – Prosegue positiva (+1,3%) Piazza

Affari, in linea con le altre principali Borse europee e in

attesa di un nuovo decreto del governo sulle restrizioni per

tenere sotto controllo il Covid 19, che resta un problema in

molti Paesi. L’Istat intanto ha riferito dati in crescita per i

prezzi a febbraio insieme all’inflazione, con la pressione

fiscale in salita nel 2020, col

Pil A Milano bene gli assicurativi, soprattutto Unipol (+4,4%), ecorre Leonardo (+4,3%), dopo le conferme di venerdì scorsosull’avvio delle procedure per quotare Drs. Tra i titolimigliori Azimut (+3,8%) e Poste (+3,2%). In forma le banche, apartire da Unicredit (+3,2%) e Bper (+2,1%), più cauta Intesa(+1%), tra quelle d’affari bene Mediobanca (+2,9%), mentre lospread è risalito ed è a 101,4 punti, dopo che nei primi momentisuccessivi all’apertura era sceso fino a 97,79.In crescita Atlantia (+3%) dopo la bocciatura dell’offerta diCdp per Aspi. Tra le auto guadagna Stellantis (+2,2%). Bene frai petroliferi soprattutto Tenaris (+1,6%), più cauta Eni(+0,5%), negativa Saipem (-1,8%), mentre il greggio sale (wti+0,8%) a 62 dollari al barile. In fondo al listino principaleStm (-2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

