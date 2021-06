(ANSA) – MILANO, 29 GIU – Piazza Affari prosegue in cauto

rialzo a metà seduta (+0,3%), in linea con gli altri listini del

Vecchio Continente dove Londra avanza dello 0,2%, Parigi dello

0,4% e Francoforte dello 0,9%. I listini resistono ai timori

legati alla variante Delta del coronavirus mentre il sentimento

economico della Ue si attesta al livello più alto degli ultimi

21 anni.

In Europa arrancano i titoli legati al turismo, dalle

compagnie aeree alle crociere, dagli alberghi ai tour operator,

che risentono delle restrizioni di viaggio decise dalla Gran

Bretagna per contrastare la variante indiana del Covid 19, con

effetti anche sul petrolio (wti – 0,8% a 72,32 dollari). Iag

cede l’1,4%, Easyjet l’1,5%, Tui il 4,4% e Accor l’1%.

A Piazza Affari vanno a gonfie vele Azimut (+2,7%), promossa

da Deutsche Bank, e Tim (+2,3%), in scia alle indiscrezioni

sulla ripresa dei colloqui con Cdp sulla rete unica. Acquisti

anche su Prysmian (+1,7%), Mediolanum (+1,4%) e Mps (+1,4%),

migliore tra i bancari, al pari di Diasorin (+1,4%) e Cnh

(+1,2%). Scivola Ferragamo (-1,8%) per cui si allontanano le

chance di una vendita nel breve termine, male anche Atlantia

(-1%), A2A (-0,8%), Tenaris (-0,8%) e Saipem (-0,8%) mentre

riduce il calo Nexi (-0,5%), penalizzata dalla sospensione del

cashback.

Lo spread Btp-Bund è stabile a 105 punti base, con un

rendimento dello 0,87%. (ANSA).



Fonte Ansa.it