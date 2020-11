(ANSA) – MILANO, NOV 3 – E’ tutto industriale il successo di

Piazza Affari sulle altre borse europee nel giorno del balzo di

Wall Street, in attesa dell’esito del voto Usa per eleggere il

nuovo presidente. L’indice Ftse Mib (+3,19% a 18.986 punti) ha

sfiorato i 19mila punti che non toccava dallo scorso 23 ottobre,

tra scambi in forte rialzo per quasi 2,2 miliardi di euro di



