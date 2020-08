(ANSA) – MILANO, 19 AGO – La Borsa di Milano (+1,06%) è

regina d’Europa e archivia la seduta in rialzo. Piazza Affari

torna nuovamente sopra i 20 mila punti, con gli scambi che

restano deboli, per 1,1 miliardi di euro di controvalore. Lo

spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 138 punti base, con

il rendimento del decennale italiano allo 0,911%.

Andamento positivo per i mercati europei sostenuti dal

comparto delle banche (+1,5%) e dalle Tlc (+1,3%). A Piazza

Affari si mostra tonica Mps (+6%). Bene anche gliu altri

istituti di credito con Banco Bpm (+2,8%) e Mediobanca (+2,2%),

Unicredit (+2,1%), Intesa (+1,7%) e Bper (+0,9%). Performance

poisitiva anche per Tim e Prysmian (+2%) e Inwit (+1,7%).

Andamento positivo per le utility con Snam (+2%), Hera e

Italgas (+1,6%) e A2a (+1%). In ordine sparso i titoli legati al

petrolio con Eni (+0,9%), Tenaris (-1%) e Saipem (-0,9%), in

attesa di eventuali decisioni che arriveranno dal vertice Opec+.

(ANSA).



