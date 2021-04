(ANSA) – MILANO, 21 APR – Piazza Affari riduce il rialzo ma

resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,22%) a fine

mattinata, spinta da Moncler (+2,91%) sulla scia dei conti

trimestrali di Kering, mentre scivola la Juventus (-12,55% a

0,76 euro) dopo che lo stesso presidente Andrea Agnelli ha

riconosciuto la fine del progetto Superlega. Il calo del greggio

(Wti -1,39% a 61,81 dollari) in vista delle scorte settimanali

Usa non frena Tenaris (+0,9%) e Eni (+0,44%), scambiate sotto ai

massimi della mattinata, mentre gira in calo Saipem (-1,21%).

Rialzi per Nexi (+1,81%), che ha avviato una partnership con

l’operatore Fiskl, attivo con le piccole imprese, Pirelli

(+1,25%) ed Stm (+1,29%), sulla scia della trimestrale di Asml

Holding. Pesa tra i bancari Bper (-1,52%) nonostante il calo

dello spread a 100,8 punti. Giù anche Unicredit (-0,83%), Banco

Bpm (-0,53%) e Intesa (-0,33%), mentre prosegue la corsa di

Creval (+3,85% a 12,42 euro), ancora sotto però ai 12,5 euro del

rilancio dell’Opa di Credit Agricole, che ha oltre il 52% della

banca e può contare sull’appoggio dei grandi soci. Rialzi per

Leonardo (+0,76%), Exor (+0,83%) e Stellantis (+0,55%), al di

sotto dei massimi della mattinata. Segno meno per Diasorin

(-1,03%), Atlantia (-0,9%) e Amplifon (-0,87%) (ANSA).



