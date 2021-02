(ANSA) – MILANO, 12 FEB – Piazza Affari riduce il calo a metà

seduta (Ftse Mib -0,25%), con lo spread oscillante intorno a

quota 90 e il rendimento dei Bpt decennali allo 0,452%, quasi

come in apertura. Prevale l’attesa per la salita dell’ex

presidente della Bce Mario Draghi per sciogliere la riserva

sulla formazione del nuovo governo.

Sostengono il listino Nexi (+2,14%), all’indomani dei conti e



