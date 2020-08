(ANSA) – MILANO, 20 AGO – La Borsa di Milano (-0,83%) riduce

il calo rispetto all’avvio. Piazza Affari è appesantita

dall’andamento negativo delle banche. Stabile lo spread tra Btp

e Bund a 139 punti con il rendimento del decennale italiano allo

0,91%.

In fondo al listino Prysmian (-1,6%) e Stm (-1,4%), Tra gli

isituti di credito sono in rosso Banco Bpm (-1,3%), Mediobanca,

Unicredit e Intesa (-1,2%), Mps (-0,7%). Male anche Tim (-1,3%),

alle prese con le vicende della rete unica.

In calo anche i titoli legati al petrolio con Tenaris

(-1,3%), Eni (-1,5%) e Saipem (-0,6%). Seduta in rialzo per

Diasorin (+1,5%), REcoardati (+0,3%) e Ferrari (+0,1%). (ANSA).



Fonte Ansa.it

