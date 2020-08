(ANSA) – MILANO, 18 AGO – Piazza Affari riduce il rialzo dopo

l’avvio degli scambi a Wall Street (Ftse Mib +0,2%), nonostante

il calo dello spread, tornato a quota 138 punti, a vantaggio di

Banco Bpm (+1,44%), e Unicredit (+0,8%). Il calo del greggio

(Wti -1,6% a 42,2 dollari al barile) penalizza Eni (-0,3%),

girata in negativo, e Saipem (-0,45%), mentre proseguono gli

acquisti su Leonardo (+1,58%), Unipol (+1,35%) e Atlantia

(+1,21%). In rialzo Enel (+0,73%) e Pirelli (+0,5%), segno meno

invece per Diasorin (-2,27%), oggetto di prese di beneficio dopo

il balzo della vigilia, Exor (-1,43%) e Amplifon (-1,47%). Sugli

scudi la Roma (+7,11%), che vale oltre 3 volte il prezzo

dell’Opa a 11,65 centesimi di Friedkin. (ANSA).



Fonte Ansa.it

