(ANSA) – MILANO, 18 MAR – Piazza Affari ritocca ancora i

massimi dal febbraio 2020 senza comunque scavallare il livello

di 25.555 punti toccato dal Ftse Mib prima che l’incubo del

Covid si abbattesse sul listino milanese. L’indice delle blue

chip ha chiuso in progresso dello 0,33% a 24.360 punti allineato

alle altre Borse europee, con l’eccezione di Francoforte, oggi

con una marcia in più (+1,2%) rispetto

agli altri listini.A Milano si sono messi in luce Cnh (+3,7%) e Stellantis(+3%), in una seduta positiva per l’auto in Europa, davanti aMediolanum (+2,5%), Buzzi (+1,5%), Exor (+1,5%) e Intesa(+1,5%), miglior titolo tra i bancari, tutto positivi adeccezione di Mps (-0,4%), con la cordata guidata da Norman Dicksche non scalda né il Tesoro né la Borsa.Dall’altra parte del listino si accomodano Nexi (-2,7%),Amplifon (-1,7%), Terna (-1,6%), Atlantia (-1,4%) e Diasorin(.1,3%). Fiacca Snam nonostante i conti in crescita (-0,24%). Irisultati annuali premiano Rcs (+2,8%) e Mondadori (+0,7%) epenalizzano Recordati (-0,4%) e Rai Way (-2,2%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

