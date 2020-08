(ANSA) – MILANO, 19 AGO – Piazza Affari conferma il rialzo a

fine mattinata (Ftse Mib +0,5%) nonostante lo spread assestato

oltre quota 140 punti. In evidenza Mps (+5,84%), congelata anche

per eccesso di volatilità, su ipotesi di nuove aggregazioni

bancarie, che vedono in Banco Bpm (+1,2%) l’altro grande

protagonista. Bene anche mediobanca (+1,56%), in attesa che la

Bce autorizzi Delfin, la finanziaria di Leonardo Del Vecchio, a

salire fino al 14%. Bene anche Nexi (+1,27%), su cui Intesa

Sanpaolo (+0,45%) ha chiarito di non avere mire di controllo

dopo essere salita al 10,5% a seguito dell’Opas su Ubi. Soffrono

Tenaris (-1,9%), Saipem (-1,8%) ed Eni (-0,53%), con il greggio

in calo (Wti -0,75%), ma sempre quota 42,5 dollari al barile.

Oggi è prevista la riunione dei Paesi esportsatori che

aderiscono a Opec+ per sostenere il prezzo del petrolio in un

momento difficile, con oltre 22 milioni di contagi da

coronavirus nel mondo.

Di nuovo in luce Diasorin (+2,33%), dopo le prese di

beneficio della vigilia, mentre prosegue la corsa di As Roma

(+4,2% a 38,15 centesimi), ostinatamente al di sopra del prezzo

di 11,65 centesimi stabilito per l’Opa di Friedkin. Per il

prossimo 29 e 30 settembre pepr rinnovare il Cda. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram