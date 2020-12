(ANSA) – MILANO, DEC 1 – Avvio di giornata in tenuta per

Piazza Affari, che si muove di qualche frazione sotto le Borse

europee, appesantita soprattutto dallo scivolone di Unicredit:

nei primi scambi l’indice Ftse Mib sale dello 0,5% con qualche

movimento verso la parità.

Dopo lo scivolone della vigilia sull’uscita a fine mandato

dell’amministratore delegato Mustier e aver faticato a fare

prezzo in avvio, Unicredit

è entrata ancora in asta divolatilità per poi tornare agli scambi con un calo del 5% a 8,1euro, mentre Monte dei Paschi sale del 4,6%. Forte IntesaSanpaolo che cresce del 2,3%, con Banco Bpm, Unipol e Tim inaumento dell’1,9%.Bene anche Eni e Leonardo (+1,8%), mentre accusano vendite inpartenza di giornata Recordati (-1,2%), Inwit (-1,3%), Diasorine Amplifon, che ondeggiano su una perdita di circa due puntipercentuali. (ANSA).

Fonte Ansa.it

