(ANSA) – MILANO, 06 APR – Piazza Affari si mantiene in rialzo

(Ftse Mib +0,6%), seppure sotto al valore registrato in

apertura, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si

stabilizza a 97 punti ed il rendimento in crescita di 4,4 punti

allo 0,672%, dopo il dato sulla disoccupazione in febbraio

peggiore delle stime degli analisti. Sugli scudi Leonardo

(+2,91%), spinta dalla raccomandazione di ‘sovrastimare’ il

titolo (overweight) da parte degli analisti di Morgan Stanley,

che hanno alzato il prezzo obiettivo del 18% a 8,3 euro. La

segue a ruota Cnh (+2,83%), in attesa di sviluppi della

trattativa con la cinese Faw per la cessione di Iveco. Acquisti

sui bancari Mps (+2%), Unicredit (+1,16%), Bper (+1,03%), e Banco Bpm (+0,9%). Cauta Intesa (+0,24%), cede invece il

Creval (-0,65%), frenato dall’acuirsi delle polemiche tra i soci

sull’Opa di Credit Agricole.

Segno meno per Eni (-0,47%), pesante Terna (-3,34%), positiva

invece Enel (+2%), spinta da un report di Goldman Sachs sulle

opportunità delle utility nelle rinnovabili. Acquisti su Pirelli

(+2,24%), Buzzi (+1,71%), Diasorin (+1,75%), che ha annunciato

un test antiCovid a domicilio in collaborazione con l’americana

Lumos Diagnostics, Stellantis (+1,65%) ed Exor (+1,55%) a monte

della catena di controllo. Contrastate Autogrill (+2,95%) e

Atlantia (-3,05%). La prima sale sull’onda lunga delle cessione

delle attività nelle autostrade Usa, che secondo gli analisti di

Bloomberg porterà fondi utili per sostenere la crescita, la

seconda invece in attesa della valutazione del Cda sull’ultima

offerta di Cdp per Aspi, presentata lo scorso 1 aprile. (ANSA).



