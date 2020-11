(ANSA) – MILANO, 18 NOV – Si conferma in rialzo Piazza Affari

al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,75%), ancora in testa

alle altre piazze Europee. Stabile poco sopra quota 119 punti lo

spread tra Btp e Bund, con il rendimento dei titoli decennali in

calo di 0,8 punti base allo 0,628%. Sempre in rialzo l’euro a

1,187 dollari, mentre il greggio accelera sopra quota 42

Advertisements

dollarial barile (Wti +2% a 42,24 dollari).Gli acquisti si concentrano su Bper (+3,33%), che stalanciando un bond da 400 milioni, con richieste quasi doppiesecondo quanto si apprende. Bene anche Fineco (+2,95%) e Nexi(+2,75%), insieme a Cnh (+2,5%), spinta dall’arrivo di ScottWine da Polaris, gradito agli analisti finanziari per l’abilitànelle acquisizioni. Non va altrettanto bene a Fca (+0,17%) esoprattutto a Pirelli (-0,63%) dopo il calo delleimmatricolazioni in Europa in ottobre. In allungo Eni (+1,2%)sulla scia del prezzo del greggio che invece lascia piuttostoindifferente Saipem (+0,26%). Segno meno Campari (-0,57%), inlinea con i rivali europei, mentre corrono As Roma (+3,6%) e laLazio (+3%), sotto pressione Pierrel (-3,3%) a differenza diRecordati (+0,66%) e Diasorin (+0,4%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram