(ANSA) – MILANO, 02 FEB – Si muove in crescita Piazza Affari

(+1,1%), in linea con le altre principali Borse europee e con lo

spread in calo sotto 113 punti, in una giornata in cui il Paese

attende i dati sul Pil, come peraltro l’intera Eurozona. Dalla

politica intanto si aspettano gli esiti del mandato esplorativo

al presidente della Camera Fico per le sorti del governo.



Advertisements

A guidare il listino principale è Cnh (+3,5%), insieme aStellantis (+3,4%) e Ferrari (+2,2%), quest’ultima in attesa deiconti. Bene i petroliferi, da Tenaris (+3,1%) a Saipem (+3%) eEni (+1%), dopo le incertezze del giorno prima e col greggio insalita (wti +1,5%) a 54,3 dollari al barile. Ancora in rialzoAtlantia (+0,7%), il giorno dopo una lettera di Cdp e fondisull’offerta per Aspi. In forma le banche, da Fineco (+1,5%) aIntesa (+1,3%) e Unicredit (+0,6%). In corsa Fincantieri(+4,7%). Fanalini di coda Tim (+0,1%), con alcune utility,tra cui Italgas (+0,1%). Debole Enel (+0,2%).Rimbalzo per Tiscali (-3,1%), Eprice, (-1,9%) e Exper System(-0,2%), nella giornata da cui Borsa italiana ha bloccato, finoa nuove indicazioni, l’immissione senza ordine di prezzo delleazioni di queste società, il giorno dopo rialzi da rally,seguiti alle turbolenze degli ultimi giorni sui mercati, apartire da quello Usa, in uno scontro fra gli investitoriindividuali e gli hedge-fund, che hanno visto come oggettoinizialmente Gamestop e altri titoli. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram