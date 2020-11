(ANSA) – MILANO, NOV 10 – Ancora una seduta positiva per

Piazza Affari, dopo il rally della vigilia innescato dalle

speranze di disporre in tempi non troppo lunghi di un vaccino

per il Covid. Il Ftse Mib, anche se fanalino di coda in Europa,

è salito dello 0,49%, spinto dalla corsa impetuosa di Leonardo

(+7,4%) in scia alla possibile ipo della controllata americana

Drs, dai big del

credito Intesa (+4,4%) e Unicredit (+5,2%), edall’Eni (+4,1%), in una seduta smagliante per i bancari e ititoli energetici di tutta Europa.Bene anche Amplifon (+2,6%) e Atlantia (+2,6%), reduce dalloshopping negli Usa, come pure Fca (+2,5%), Poste (+2,5%) eGenerali (+2,4%). Tonfo, invece, per Stm (-6%), che paga levendite che si sono accanite sui titoli tecnologici, le cuivalutazioni elevate iniziano a generare qualche timore. Maleanche Prysmian (-4,3%), Recordati (-3,1%), Ferrari (-3%) e BancaGenerali (-2,4%). Debole Nexi (-1,7%), alle battute finali perdecidere se fondersi con Nets.Fuori dal Ftse Mib sono volate Igd (+14,5%), nel giorno dellatrimestrale, e Aedes (+11,4) mentre prosegue la corsa dell’AsRoma (+8%) dopo il fallimento dell’opa di Friedkin. Tra i titoliche hanno riportato i risultati dei 9 mesi Mediolanum è salitadell’1,7% e Cattolica dell’1,2% (ANSA).

Fonte Ansa.it

