(ANSA) – MILANO, 09 APR – Ultima giornata di settimana debole

per Piazza Affari, appesantita anche dal ritorno della tensione

sui titoli di Stato europei: l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo

dello 0,60% a 24.429 punti, l’Ftse All share in ribasso dello

0,53% a quota 26.658.

Senza una direzione precisa gli altri mercati azionari del

Vecchio continente: Londra ha chiuso in calo dello 0,38%, mentre

Parigi ha segnato un rialzo finale dello 0,06% e Francoforte un

aumento dello 0,21%. Debole Madrid, che ha concluso in ribasso

dello 0,83%.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco a 10 anni si è mosso invece in

aumento sui mercati telematici: il differenziale ha chiuso a 103

punti base, contro i 99 della conclusione della vigilia e i 101

dell’apertura, con

un rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,725%.

Nel listino azionario principale di Milano, Saipem anche sulle

incertezze del prezzo del petrolio ha accusato un calo finale

del 3% a quota 2,28 euro, con vendite consistenti su Tim (-2,5%)

e Inwit (-2,4%). In ribasso dell’1,8% sia Italgas sia Pirelli,

mentre tra le banche Mediolanum ha ceduto l’1,3% e Unicredit

l’1,2%. Piatta Mps, in rialzo dello 0,4% il Creval a 12,2 euro

con l’Opa di Agricole aperta.

In aumento finale dello 0,6% Atlantia dopo una partenza molto

più sostenuta, acquisti più evidenti su Nexi e Buzzi, in

crescita dell’1,2% e dell’1,4%. Nei titoli a minore

capitalizzazione, gran corsa di Tod’s, che ha concluso in

aumento del 14% a 32,7 euro dopo l’annuncio dell’ingresso

dell”influencer’ Chiara Ferragni nel Cda del gruppo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

