(ANSA) – MILANO, 31 AGO – Prima giornata di settimana con

pochi spunti positivi per Piazza Affari e una seduta segnata

dalla debolezza delle banche: l’indice Ftse Mib ha chiuso in

calo dell’1,05% a 19.633 punti, l’Ftse All share in ribasso

dello 0,99% a quota 21.451.

Tra i titoli principali del listino milanese, che si è mosso in

linea con l’Europa e in peggioramento nel finale di scambi, il

peggiore è stato Atlantia, che ha accusato una chiusura in

ribasso del 3,7% a 13,3 euro. Male le banche, come a Madrid che

ha ceduto oltre due punti percentuali anche per il ritorno di

una leggera tensione sui titoli di Stato italiani e spagnoli:

Bper ha segnato un calo finale del 3,3%, Banca Mediolanum un

ribasso del 2,8% e Unicredit del 2,3%. Negli altri settori

vendite su Leonardo (-2,8%) e su Eni, che ha perso due punti

percentuali appesantendo gli indici generali.

Dopo una giornata in positivo, Tim prima della conclusione del

Cda ha segnato una limatura finale dello 0,5% 0,39 euro, mentre

Campari e Amplifon sono salite di oltre un punto percentuale.

Rimbalzo per Diasorin sempre molto volatile (+3,9%), mentre tra

i titoli a minore capitalizzazione Mps ha segnato un calo del

2,6%, guardando anche al ritorno delle ipotesi sul Tesoro pronto

a uscire dalla banca, e Mediaset un ribasso dell’1,5% alla

vigilia della decisione del giudice olandese sui ricorsi di

Vivendi contro la nascita della holding internazionale Mfe.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

